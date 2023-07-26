Росіяни замінували підходи до українських портів: деталі

Окупанти намагаються зробити усе, щоб виправдати атаки у Чорному морі.

Так, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів. Агресор має намір підірвати цивільні судна й звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на заяву тимчасово повіреної у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер.

Як підкреслила Брукер, минулого тижня Сполучені Штати поділилися з міжнародним співтовариством інформацією з попередженням, що Росія має намір розширити атаки на українські зернові об'єкти. Держава-агресорка саме так і зробила.

"Ми вважаємо, що Росія може здійснити атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі. За нашою інформацією, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів", – заявила Брукер.

Американська сторона вважає, що це скоординовані зусилля Росії для виправдання будь-яких атак на цивільні судна в Чорному морі. Традиційно, згодом росіяни у цьому звинуватять Україну.

Зауважимо, Сполучені Штати продовжать підтримувати зусилля України задля забезпечення доступу зерна на міжнародні ринки. Новий пакет американської оборонної допомоги Україні містить засоби, які допоможуть посилити безпеку портів в умовах російських обстрілів.

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