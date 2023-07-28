Есть ли у Украины средства, чтобы потопить Черноморский флот РФ — мнение эксперта

Топить весь российский флот нет смысла, потому что для Украины наиболее опасны носители "Калибров", подводные лодки, плавающие в Черном море. Мелкие имеющиеся там суда из бухты в Севастополе выходить уже не будут.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Михаил Притула.

Но я думаю, что Генштаб что-то планирует в этом случае. Мы видим переговоры о противокорабельных ракетах, подготовке наших по побочным признакам. Я думаю, что они просто побоятся даже подходить к берегу Украины. Это единственное, что они могут”, — отметил эксперт.

Он добавил, что очень хочется увидеть какие-то зенитно-ракетные системы у украинцев, типа разобранных ранее: “Может где-то остались на складах комплексы С-200, которые стояли на обороне Киева. Это мощный ЗРК, ракета которого летит на 250 км. То есть она была бы очень полезна в этом случае для борьбы с Ту-22М3, которые запускают Х-22 по Одессе и югу Украины”.

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Напомним, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам. Агрессор намерен взорвать гражданские суда и обвинить в этом Украину.

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