"Вагнер" в Беларуси: что происходит в лагере ЧВК и есть ли угроза для Украины

В пятницу, 28 июля, в Беларусь прибывает 13 колонна наемников ЧВК "Вагнера". Она двигается по трассе по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей. Колонна насчитывает как минимум 80 единиц автомобильной техники. Всего в селе Цель было замечено около 750 единиц техники.

Что известно о пребывании "вагнеровцев" в Беларуси и представляют ли они угрозу — в материале ТСН.ua.

"Вагнер" в Беларуси: последние новости

Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" 28 июля сообщила о движении 13 колонны ЧВК. Отмечается, что там находятся бронеавтомобили "Щука", бензовозы, ПАЗ, автобусы, КамАЗы тентованные и бортовые, фуры и "Уралы", пикапы и легковые авто, несколько тралов, грузовик с манипулятором и буханки. Машины двигаются по номерам так называемой "ЛНР" или РФ в сопровождении ГАИ. В колонне был замечен серый автобус с красно-зеленым сочетанием цветов лукашистов и гербом.

По состоянию на 25 июля стало известно, что в белорусском селе Цель Осиповичского района уже около 750 единиц техники "вагнеровцев". Такое количество насчитали на спутниковых фото, опубликованных Planet Labs.

Спутниковые снимки сосредоточения Вагнера в Беларуси. / Фото: Радио Свобода

Тем временем в украинском Центре национального сопротивления сообщают, что "Вагнер" во время военных учений в Беларуси ищет новобранцев в ряды ЧВК. Одно из условий контракта, говорят в ЦНС, – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в том числе Польши и Литвы.

Журналист Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки лагеря ЧВК в Беларуси. На фото видно, что лагерь занимает большую площадь. На его территории расположены сотни автомобилей, небольшие грузовики и около 35 полуприцепов, выстроившихся в несколько рядов.

Кроме того, на днях боевики группировки впервые опрокинули в Беларусь бронетехнику. На территорию РБ она прибыла в состав 11 колонны 25 июля. В составе было не менее 29 единиц автомобильной техники.

Главарь "вагнеровцев" в Беларуси

Тем временем All Eyes on Wagner сообщает, что главой "вагнеровцев" в Беларуси стал Сергей Чубко — уроженец украинского города Черновцы. 45-летний Чубко имеет прозвище "Пионер". Он сражался в Сирии и Чечне.

Отмечается, что в 2014-м Чубко стал одним из основателей организации "Казаки", добровольцами массово ушедших воевать на стороне России после создания фейковых республик "ДНР" и "ЛНР". Одним из "вагнеровцев" он стал в 2017 году. Чубко успел повоевать в Сирии. Лишь после года службы его назначили руководить военной операцией ЧВК в Восточной Гуте. В 2019 году Чубко возглавил очередной штаб "Вагнера" ​​в Ливии.

"Вагнеровцев" в Беларуси возглавил уроженец Украины Сергей Чубко. Фото All Eyes on Wagner

Зачем "Вагнер" диктатору Лукашенко

Аналитики американского Института изучения войны считают, что наемники Евгения Пригожина, прежде всего, нужны самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. Диктатор, вероятно, стремится использовать свою власть над ЧВК "Вагнер", чтобы получить уступки от кремлевского "фюрера" Владимира Путина.

" Лукашенко, вероятно, пытался использовать беспокойство Путина группой "Вагнера" ​​на протяжении всего визита в Россию, чтобы получить благоприятные условия в белорусско-российских отношениях, одновременно отклоняя требования Путина относительно более тесной интеграции в Союзное государство и поддержки войны России в Украине", — говорится в сообщении.

Угроза "Вагнера" ​​для Украины

Утром 28 июля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на территории республики находится чуть более пяти тысяч российских наемников. Впрочем, они находятся на значительном расстоянии от границы с Украиной. Ситуация на границе он называет полностью контролируемой.

По словам Демченко, наемники "больше нагнетают ситуацию, в частности, в отношении стран Европейского Союза": "Это такой фактор влияния, который они продолжают использовать. Один из. Поскольку Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать Россию в этой ничем не спровоцированной кровавой войне".

В украинском ГУР также считают, что наемники ЧВК "Вагнер" пока не представляют угрозы для Украины. Впрочем, военная разведка отслеживает их деятельность. Пока украинская разведка не может точно сказать, чем "вагнеровцы" будут заниматься на территории Беларуси. Вероятно, это будет хаб для ротации в Африке или на Ближнем Востоке. Ведь из-за войны в Украине там год уже не было ротаций.

По словам представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова, ЧВК могут устраивать провокации на границе. Ведь одна из задач боевиков "постоянно нервничать своих соседей, членов ЕС и НАТО". Впрочем, их сил недостаточно, чтобы, например, пойти на Киев.

Есть ли угроза для соседних стран

В Польше активно обсуждают слова самопровозглашенного президента Беларуси о том, что "вагнеровцы" могут напасть на Варшаву. После того, как колонны ЧВК начали появляться в республике, польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что страна построит на границе с Белоруссией новую воинскую часть.

В свою очередь, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что не стоит бояться вторжения "вагнеровцев" в Польшу. По его словам, следует "не танцевать под дезинформацию" Лукашенко и Путина.

Министр обороны Германии Борис Писториус заверил Польшу в готовности страны и НАТО в случае необходимости защитить ее восточную границу от "вагнеровцев".

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