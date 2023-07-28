"Вагнер" у Білорусі: що відбувається у таборі ПВК та чи є загроза для України

У п'ятницю, 28 липня, до Білорусі прибуває 13 колона найманців ПВК "Вагнера". Вона рухається трасою трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів. Колона нараховує як мінімум 80 одиниць автомобільної техніки. Загалом у селі Цель помітили близько 750 одиниць техніки.

Що відомо про перебування "вагнерівців" у Білорусі та чи становлять вони загрозу - у матеріалі ТСН.ua.

"Вагнер" у Білорусі: останні новини

Моніторингова група "Беларускі гаюн" 28 липня повідомила про рух 13 колони ПВК. Зазначається, що там присутні бронеавтомобілі "Щука". бензовози, ПАЗ, автобуси, КамАЗи тентовані та бортові, фури та "Урали", пікапи та легкові авто, кілька тралів, вантажівка з маніпулятором та буханці. Машини рухаються на номерах так званої "ЛНР" чи РФ у супроводі ДАІ. У колоні був помічений сірий автобус із червоно-зеленим поєднанням квітів лукашистів та їхнім гербом.

Станом на 25 липня стало відомо, що у білоруському селі Цель Осиповицького району є вже близько 750 одиниць техніки "вагнерівців". Таку кількість нарахували на супутникових фото опублікованих Planet Labs.

Супутникові знімки зосередження "Вагнера" у Білорусі. / Фото: Радіо Свобода

Тим часом в українському Центрі національного спротиву повідомляють, що "Вагнер" під час військових навчань у Білорусі шукає новобранців до лав ПВК. Одна з умов контракту, кажуть у ЦНС, - готовність до участі в бойових діях на території сусідніх із Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

Журналіст Крістіан Тріберт опублікував супутникові знімки табору ПВК у Білорусі. На фото видно, що табір займає велику площу. На його території розташовані сотні автомобілів, невеликі вантажівки та близько 35 напівпричепів, які вишикувалися в декілька рядів.

Крім того, днями бойовики угруповання вперше перекинули до Білорусі бронетехніку. На територію РБ вона прибула у складі 11 колони 25 липня. У складі було щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки.

Ватажок "вагнерівців" у Білорусі

Тим часом All Eyes on Wagner повідомляє, що очільником "вагнерівців" у Білорусі став Сергій Чубко - уродженець українського міста Чернівці. 45-річний Чубко має прізвисько "Піонер". Він воював у Сирії та Чечні.

Зазначається, що 2014-го Чубко став одним із засновників організації "Козаки", які добровольцями масово пішли воювати на боці Росії після створення фейкових республік "ДНР" та "ЛНР". Одним із "вагнерівців" він став 2017 року. Чубко встиг повоювати в Сирії. Лише після року служби його призначили керувати військовою операцією ПВК у Східній Гуті. 2019 року Чубко очолив черговий штаб "Вагнера" в Лівії.

"Вагнерівців" у Білорусі очолив уродженець України Сергій Чубко.Фото All Eyes on Wagner

Навіщо "Вагнер" диктатору Лукашенку

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що найманці Євгена Пригожина перш за все потрібні самопроголошеному президенту Білорусі Олександрові Лукашенкові. Диктатор, ймовірно, прагне використати свою владу над ПВК "Вагнер", щоб отримати поступки від кремлівського "фюрера" Володимира Путіна.

" Лукашенко, ймовірно, намагався використати занепокоєння Путіна групою "Вагнера" протягом усього візиту до Росії, щоб отримати сприятливі умови в білорусько-російських відносинах, одночасно відхиляючи вимоги Путіна щодо більш тісної інтеграції в Союзну державу та підтримки війни Росії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Загроза "Вагнера" для України

Зранку 28 липня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на території респубілки перебуває трохи більше п’яти тисяч російських найманців. Втім, вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною. Ситуація на кордоні він називає повністю контрольованою.

За словами Демченка, найманці "більше нагнітають ситуацію, зокрема, відносно країн Європейського Союзу": "Це такий фактор впливу, який вони продовжують використовувати. Один із. Оскільки Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у цій нічим неспровокованій кривавій війні".

У українському ГУР також вважають, що найманці ПВК "Вагнер" наразі не становлять загрози для України. Втім, військова розвідка відстежує їхню діяльність. Поки українська розвідка не може достеменно сказати, чим "вагнерівці" займатимуться на території Білорусі. Ймовірно, це буде хаб для ротації в Африці чи Близькому Сході. Адже через війну в Україні там рік уже не було ротацій.

За словами представника ГУР Міноборони Андрія Юсова, ПВК можуть влаштовувати провокації на кордоні. Адже одне із завдань бойовиків "постійно нервувати своїх сусідів, членів ЄС і НАТО". Втім, їхніх сил недостатньо, аби, приміром, піти на Київ.

Чи є загроза для сусідніх країн

У Польщі активно обговорюють слова самопроголошеного президента Білорусі про те, що "вагнерівці" можуть напасти на Варшаву. Після того, як колони ПВК почали з'являтися у республіці, польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що країна побудує на кордоні з Білоруссю нову військову частину.

Своєю чергою, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що не варто боятися вторгнення "вагнерівців" до Польщі. За його словами, слід "не танцювати під дезінформацію" Лукашенка і Путіна.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив Польщу в готовності країни та НАТО в разі необхідності захистити її східний кордон від "вагнерівців".

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