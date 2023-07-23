Заява Лукашенка про похід "вагнерівців" на Варшаву: як відреагували поляки

У Польщі активно обговорюють слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що "вагнерівці" можуть напасти на Варшаву. Це викликало активне обговорення у Мережі серед поляків.

Про це пише 24 канал.

Реакція у польській мережі на цей маразм від білоруського диктатора не була одностайною. Чимало поляків сприйняли ці слова за чисту монету.

"Скажіть, будь ласка... Є чого боятися? Я так боюся, що за мить почнеться війна, що Білорусь і вагнерівці на нас нападуть", – пише одна з користувачок.

Попри це, більшість користувачів висміюють так звані наміри "Вагнера".

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"Ми повинні бути активними, а не просто реагувати на ті кризи, які нам створює Росія. Ми повинні активно створювати кризи для Росія, змушувати їх реагувати та знищувати їхні сили. Росіяни не можуть сидіти склавши руки й створювати для нас нові кризи без тиску – так ми завжди програватимемо", - зазначають у повідомленні.

Користувачі переконані, що у будь-якому разі потрібно бути готовими до заворушень.

"Дурні тварини ледве розуміють справжню силу поляків! Сумно відомі, кровожерливі терористи-смертники з "Вагнера" скоро отримають свій "приз". Слава Польщі!", - пише один з користувачів Мережі.

Крім того, користувачі пригадали, що Польща є країною-членом НАТО. Напад на неї вважатиметься нападом на весь Північноатлантичний альянс.

Тим часом у Кремлі знову вдались до поширення дезінформаційної кампанії проти Польщі та України, яку окупанти активно розпочали ще минулого року. Так, пропагандисти РФ знову заговорили про нібито "плани Польщі захопити захід України".

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