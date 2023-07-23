Лукашенко поскаржився Путіну на "вагнерівців": "Вони мене напрягають"

За словами Лукашенка, терористи із ЧВК "Вагнер" зібралися "йти на Варшаву та Жешув".

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко на переговорах із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним поскаржився, що його "почали напрягати "вагнерівці".

Про це передають кремлівські пропагандисти.

За словами Лукашенка, терористи із ЧВК "Вагнер" зібралися "йти на Варшаву та Жешув".

"Можливо, і не варто було говорити. Але скажу, що нас почали "напрягати" вагнерівці. Просяться на Захід: "Дозвольте нам!" Я кажу: "Вам навіщо на Захід туди?" Ну і в тиху ... Ми ж контролюємо, що відбувається. А Жешув для них неприйнятний. Коли вони воювали під Бахмутом, вони ж знають, звідки йшла військова техніка. У них ось це усередині сидить: "Жешув - це біда", - заявив він.

Лукашенко додав, до терористи перебувають у центрі Білорусі, як домовилися із Росією та засновником ПВК "Вагнер".

Як повідомляли раніше, у Білорусі збільшується табір, де розташовуються "вагнерівці". Про це свідчать супутникові фото від Maxar Technologies, датовані 16 липня.