"Світ має відреагувати на удар по Одесі" – Єрмак назвав 5 необхідних кроків

Андрій Єрмак наголосив, що Росія "повторює практику ІДІЛ".
Керівник ОП Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар Росії по Одесі у ніч проти 23 липня і наголосив, що "це свідомі удари російських терористів, які повторюють практики ІДІЛ", зокрема, щодо атаки по Спасо-Преображенському кафедральному собору, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.
Єрмак наголосив, що світ не повинен залишити без реакції черговий акт тероризму Росії і для цього є п'ять кроків.
- Далекобійні ракети для України. Вони дозволять знищити ворожі можливості по завданню цих ударів;
- Швидке постачання додаткових систем ПРО для захисту українського неба. Збивати типи ракет, якими ворог атакує Одесу, можуть сучасні західні ПРО, які Україна отримувала у незначній кількості;
- Подальше посилення економічних санкцій, унеможливлення роботи російського ВПК;
- Міжнародна ізоляція Росії, як країнами Заходу, так і державами Глобального півдня;
- Український Крим має бути демілітаризованим від російських сил.
Нагадаємо, у ніч проти 23 липня окупанти здійснили масований ракетний удар по Одесі. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру, житлові будинки та найбільший собор півдня України. Росія випустила по місту та області 19 ракет різних типів.
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