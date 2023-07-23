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"Світ має відреагувати на удар по Одесі" – Єрмак назвав 5 необхідних кроків

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Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Світ має відреагувати на удар по Одесі" – Єрмак назвав 5 необхідних кроків

Наслідки ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Андрій Єрмак наголосив, що Росія "повторює практику ІДІЛ".

Керівник ОП Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар Росії по Одесі у ніч проти 23 липня і наголосив, що "це свідомі удари російських терористів, які повторюють практики ІДІЛ", зокрема, щодо атаки по Спасо-Преображенському кафедральному собору, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.   

Єрмак наголосив, що світ не повинен залишити без реакції черговий акт тероризму Росії і для цього є п'ять кроків.

  • Далекобійні ракети для України. Вони дозволять знищити ворожі можливості по завданню цих ударів; 
  • Швидке постачання додаткових систем ПРО для захисту українського неба. Збивати типи ракет, якими ворог атакує Одесу, можуть сучасні західні ПРО, які Україна отримувала у незначній кількості;
  • Подальше посилення економічних санкцій, унеможливлення роботи російського ВПК;
  • Міжнародна ізоляція Росії, як країнами Заходу, так і державами Глобального півдня;
  • Український Крим має бути демілітаризованим від російських сил.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня окупанти здійснили масований ракетний удар по Одесі. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру, житлові будинки та найбільший собор півдня України. Росія випустила по місту та області 19 ракет різних типів. 

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Дата публікації
Перегляди
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