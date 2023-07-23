"Світ має відреагувати на удар по Одесі" – Єрмак назвав 5 необхідних кроків

Керівник ОП Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар Росії по Одесі у ніч проти 23 липня і наголосив, що "це свідомі удари російських терористів, які повторюють практики ІДІЛ", зокрема, щодо атаки по Спасо-Преображенському кафедральному собору, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Єрмак наголосив, що світ не повинен залишити без реакції черговий акт тероризму Росії і для цього є п'ять кроків.

Далекобійні ракети для України. Вони дозволять знищити ворожі можливості по завданню цих ударів;

Швидке постачання додаткових систем ПРО для захисту українського неба. Збивати типи ракет, якими ворог атакує Одесу, можуть сучасні західні ПРО, які Україна отримувала у незначній кількості;

Подальше посилення економічних санкцій, унеможливлення роботи російського ВПК;

Міжнародна ізоляція Росії, як країнами Заходу, так і державами Глобального півдня;

Український Крим має бути демілітаризованим від російських сил.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня окупанти здійснили масований ракетний удар по Одесі. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру, житлові будинки та найбільший собор півдня України. Росія випустила по місту та області 19 ракет різних типів.

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