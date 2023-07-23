Пташки більше не буде: Маск оголосив про зміну логотипа Twitter

Ілон Маск планує перейменувати Twitter на X. Це буде частиною ребрендингу. Новий логотип уже не матиме пташки.

Про це він написав у Twitter.

"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", — зазначив Ілон Маск.

За день до цього він написав: "Якщо сьогодні ввечері опублікують достатньо хороший логотип X, завтра ми оприлюднимо його в усьому світі".

Раніше Власник Twitter Ілон Маск заявив, що грошовий потік компанії залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.

The Guardian з посиланням на позов пиcала, що Twitter нібито відмовився виплатити щонайменше $500 мільйонів

Twitter не виплатив звільненим працівникам $500 мільйонів компенсацій. На компанію подали до суду обіцяної вихідної допомоги тисячам співробітників, яких звільнили, коли компанію придбав Ілон Маск.

В іншому позові, поданому минулого місяця, Twitter також звинувачують у невиплаті мільйонів доларів бонусів, які компанія заборгувала працівникам, які залишилися на роботі. У Twitter заявили, що ці претензії не мають підстав.

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