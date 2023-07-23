Пташки більше не буде: Маск оголосив про зміну логотипа Twitter

Соціальна мережа Twitter отримає новий бренд.
Ілон Маск планує перейменувати Twitter на X. Це буде частиною ребрендингу. Новий логотип уже не матиме пташки.
Про це він написав у Twitter.
"І незабаром ми попрощаємося з брендом Twitter і, поступово, з усіма птахами", — зазначив Ілон Маск.
За день до цього він написав: "Якщо сьогодні ввечері опублікують достатньо хороший логотип X, завтра ми оприлюднимо його в усьому світі".
Раніше Власник Twitter Ілон Маск заявив, що грошовий потік компанії залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження.
The Guardian з посиланням на позов пиcала, що Twitter нібито відмовився виплатити щонайменше $500 мільйонів
Twitter не виплатив звільненим працівникам $500 мільйонів компенсацій. На компанію подали до суду обіцяної вихідної допомоги тисячам співробітників, яких звільнили, коли компанію придбав Ілон Маск.
В іншому позові, поданому минулого місяця, Twitter також звинувачують у невиплаті мільйонів доларів бонусів, які компанія заборгувала працівникам, які залишилися на роботі. У Twitter заявили, що ці претензії не мають підстав.
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