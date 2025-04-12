В МЗС "рознесли" соцмережу Маска за сприяння Росії: яка причина

МЗС проти соцмережі Х / © Associated Press

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Речник МЗС України Георгій Тихий обурився, що соціальна мережа X (колишній Twitter), яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, маркує публікації про загибель українських дітей від російських обстрілів як «шокуючий контент».

Про це Тихий написав у тій соцмережі Х.

На його думку, соцмережа Ілона Маска замовчує воєнні злочини Росії.

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«Серйозно, X? Відколи кількість українських дітей, убитих Росією, вважається „шокуючим контентом“? Це не про захист користувачів від жорстких зображень. Це — замовчування воєнних злочинів Росії. Це ганебно, і це рішення має бути відмінене», — зазначив дипломат.

Раніше Маск заявив, що продав соцмережу X своєму стартапу з розробки штучного інтелекту xAI.