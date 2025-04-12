ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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2602
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В МЗС "рознесли" соцмережу Маска за сприяння Росії: яка причина

В МЗС України вважають соцмережу X винною у замовчуванні воєнних злочинів Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
МЗС проти соцмережі Х

МЗС проти соцмережі Х / © Associated Press

Речник МЗС України Георгій Тихий обурився, що соціальна мережа X (колишній Twitter), яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, маркує публікації про загибель українських дітей від російських обстрілів як «шокуючий контент».

Про це Тихий написав у тій соцмережі Х.

На його думку, соцмережа Ілона Маска замовчує воєнні злочини Росії.

«Серйозно, X? Відколи кількість українських дітей, убитих Росією, вважається „шокуючим контентом“? Це не про захист користувачів від жорстких зображень. Це — замовчування воєнних злочинів Росії. Це ганебно, і це рішення має бути відмінене», — зазначив дипломат.

Раніше Маск заявив, що продав соцмережу X своєму стартапу з розробки штучного інтелекту xAI.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2602
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