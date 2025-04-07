Маск зробив заяву про війну в Україні: що він сказав

Ілон Маск та Дональд Трамп / © Associated Press

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Американський винахідник, підприємець і мільярдер Ілон Маск підтримав план президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа закінчити війну Росії проти України.

Про це пише Il Messaggero.

Засновник компанії SpaceX сказав, що не поважає «тих, хто заохочує війну». За його словами, просто зараз у цій війні багато людей гинуть «без жодного плану», а це є жорстоко, нелюдяно та безглуздо.

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“Президент Трамп має рацію: настав час зупинити цю бійню. Нас повинні турбувати люди, які гинуть в окопах в Україні та Росії: вони змушені вбивати один одного, не знаючи, чому і як довго. Настав час сказати “досить“, — наголосив Маск.

Позиція Маска щодо війни зазнала значних змін

​Як відомо, позиція мільярдера зазнала значних змін від початку повномашстабної війни. Спочатку Маск активно підтримував Україну, надаючи доступ до супутникового зв’язку Starlink для забезпечення зв’язку на фронті, однак згодом його риторика стала суперечливою.​

У березні Маск заявив, що система Starlink є «кістяком української армії» і що «весь український фронт впаде», якщо він її вимкне. Він також висловив думку про необхідність негайного припинення бойових дій, стверджуючи, що «тисячі хлопців помирають ні за що», а “українська позиція слабшає з кожним днем”.

Нагадаємо, президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, у «певний момент» припинить своє існування.