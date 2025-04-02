У Білому домі прокоментували "звільнення" Маска

Речниця Білого дому Керолайн Левітт / © Associated Press

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала поширену в ЗМІ інформацію про те, що президент США Дональд Трамп звільнив мільярдера Ілона Маска з посади очільника Департаменту ефективності уряду США (DOGE).

Про це вона написала в мережі Х.

У своєму дописі Левітт нагадала, що Ілон Маск і президент Трамп публічно заявили, що «Ілон піде з державної служби як спеціальний державний службовець, коли його неймовірна робота в DOGE завершиться».

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Раніше видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що Дональд Трамп задоволений роботою Маска та його ініціативою з DOGE, проте вони разом вирішили, що Маску час повернутися до свого бізнесу.

Нагадаємо, президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Департамент ефективності державного управління (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, у «певний момент» припинить своє існування.