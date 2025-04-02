Маск попередив Трампа про можливий імпічмент: в чому причина

Ілон Маск витратив $25 млн на вибори у Вісконсині, але його кандидат програв.

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У штаті Вісконсин відбулися вибори до Верховного суду, які стали найдорожчими суддівськими перегонами в історії США. Загальний бюджет кампанії сягнув майже $100 млн, і $25 млн особисто вклав Ілон Маск.

Про це американський мільярдер Ілон Маск повідомив в ефірі Fox News.

Республіканець Бред Шимел, який будував кампанію на підтримці Дональда Трампа та Ілона Маска, зазнав поразки. Його суперниця, ліберальна кандидатка Сьюзан Кроуфорд, отримала впевнену перемогу, зазначивши, що це був не просто виграш над консерватором, а й над найбагатшою людиною світу.

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Поразка Шимела може мати серйозні наслідки для республіканців. Ілон Маск заявив, що це може призвести до втрати контролю над Палатою представників і, як наслідок, до безперервних слухань щодо імпічменту Трампа.

“Програш у цій гонці суддів має хороші шанси призвести до того, що республіканці втратять контроль над Палатою представників. Якщо ви втратите контроль над Палатою представників, будуть безперервні слухання щодо імпічменту. Будуть безперервні слухання та виклики до суду”, – заявив Маск.

Нагадаємо, президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп заявив, що департамент ефективності державного управління (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, у “певний момент” припинить своє існування.