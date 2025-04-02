Маск предупредил Трампа о возможном импичменте: в чем причина

Илон Маск потратил $25 млн на выборы в Висконсине, но его кандидат проиграл.

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В штате Висконсин состоялись выборы в Верховный суд, ставшие самой дорогой судейской гонкой в истории США . Общий бюджет кампании составил почти $100 млн, и $25 млн лично вложил Илон Маск.

Об этом американский миллиардер Илон Маск сообщил в эфире Fox News.

Республиканец Брэд Шимел, строивший кампанию на поддержке Дональда Трампа и Илона Маска, потерпел поражение. Его соперница, либеральная кандидатка Сьюзан Кроуфорд, одержала уверенную победу, отметив, что это был не просто выигрыш над консерватором, но и самым богатым человеком мира.

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Поражение Шимела может иметь серьезные последствия для республиканцев. Илон Маск заявил, что это может привести к потере контроля над Палатой представителей и, как следствие, к непрерывным слушаниям по импичменту Трампа.

"Проигрыш в этой гонке судей имеет хорошие шансы привести к тому, что республиканцы потеряют контроль над Палатой представителей. Если вы потеряете контроль над Палатой представителей, будут непрерывные слушания по импичменту. Будут непрерывные слушания и вызовы в суд", - заявил Маск.

Напомним, президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил , что департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, в "определенный момент" прекратит свое существование.