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Наступление России: в парламенте оценили угрозу
В настоящее время у врага нет способностей для большого наступления, считает депутат.
Планы агрессора России устроить большое наступление – это скорее попытка испугать западных партнеров, чем реальная угроза.
Об этом заявил депутат Федор Вениславский в комментарии Новости.LIVE.
По его словам, это больше похоже на блеф, чем реальную стратегию. История последних двух лет это доказала. В настоящее время у врага нет способностей, которые позволили бы ей проводить широкомасштабную наступательную операцию.
"Кроме первых недель или месяца войны - у них ни одного стратегического или даже оперативного результата. […] Это для нас не является определяющим фактором. ВСУ смогут нивелировать какие-либо угрозы такого уровня", - сказал нардеп.
Напомним, в СНБО предупредили о новом рывке врага на фронте. Враг может устроить его в мае.