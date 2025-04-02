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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
579
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1 мин

Наступление России: в парламенте оценили угрозу

В настоящее время у врага нет способностей для большого наступления, считает депутат.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Солдат РФ.

Солдат РФ. / © Associated Press

Планы агрессора России устроить большое наступление – это скорее попытка испугать западных партнеров, чем реальная угроза.

Об этом заявил депутат Федор Вениславский в комментарии Новости.LIVE.

По его словам, это больше похоже на блеф, чем реальную стратегию. История последних двух лет это доказала. В настоящее время у врага нет способностей, которые позволили бы ей проводить широкомасштабную наступательную операцию.

"Кроме первых недель или месяца войны - у них ни одного стратегического или даже оперативного результата. […] Это для нас не является определяющим фактором. ВСУ смогут нивелировать какие-либо угрозы такого уровня", - сказал нардеп.

Напомним, в СНБО предупредили о новом рывке врага на фронте. Враг может устроить его в мае.

Дата публикации
Количество просмотров
579
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