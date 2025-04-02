Наступление России: в парламенте оценили угрозу

Солдат РФ. / © Associated Press

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Планы агрессора России устроить большое наступление – это скорее попытка испугать западных партнеров, чем реальная угроза.

Об этом заявил депутат Федор Вениславский в комментарии Новости.LIVE.

По его словам, это больше похоже на блеф, чем реальную стратегию. История последних двух лет это доказала. В настоящее время у врага нет способностей, которые позволили бы ей проводить широкомасштабную наступательную операцию.

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"Кроме первых недель или месяца войны - у них ни одного стратегического или даже оперативного результата. […] Это для нас не является определяющим фактором. ВСУ смогут нивелировать какие-либо угрозы такого уровня", - сказал нардеп.

Напомним, в СНБО предупредили о новом рывке врага на фронте. Враг может устроить его в мае.

Дата публикации 09:29, 02.04.25 Количество просмотров 14 Новое оружие для ВСУ: Украина начала изготавливать дроны на оптоволокне