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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
81
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1 хв

Наступ Росії: у парламенті оцінили загрозу

Наступ Росії: у парламенті оцінили загрозу

© Associated Press

Плани агресорки Росії влаштувати великий наступ - це радше спроба налякати західних партнерів, ніж реальна загроза.

Про це заявив депутат Федір Веніславський в коментарі Новини.LIVE.

З його слів, це більше схоже на блеф, ніж на реальну стратегію. Історія останніх двох років це довела. Наразі ворог не має спроможностей, “які дозволили б їй проводити широкомасштабну наступальну операцію”.

“Окрім перших тижнів чи місяця війни — у них жодного стратегічного чи навіть оперативного результату. […] Це для нас не є визначальним чинником. ЗСУ зможуть нівелювати будь-які загрози такого рівня”, - висловився нардеп.

Нагадаємо,

Дата публікації
Кількість переглядів
81
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