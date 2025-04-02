Наступ Росії: у парламенті оцінили загрозу

© Associated Press

Реклама

Плани агресорки Росії влаштувати великий наступ - це радше спроба налякати західних партнерів, ніж реальна загроза.

Про це заявив депутат Федір Веніславський в коментарі Новини.LIVE.

З його слів, це більше схоже на блеф, ніж на реальну стратегію. Історія останніх двох років це довела. Наразі ворог не має спроможностей, “які дозволили б їй проводити широкомасштабну наступальну операцію”.

Реклама

“Окрім перших тижнів чи місяця війни — у них жодного стратегічного чи навіть оперативного результату. […] Це для нас не є визначальним чинником. ЗСУ зможуть нівелювати будь-які загрози такого рівня”, - висловився нардеп.

Нагадаємо,