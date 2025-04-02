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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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644
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В РНБО попередили про новий ривок ворога на фронті: коли чекати

Навесні можливий новий ривок росіян на фронті. Що відомо про підготовку ворога — пояснення РНБО.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Російська армія готує резерви для нової спроби ривка на фронті. Ворог може влаштувати його у травні.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні», — йдеться у короткій заяві.

Нагадаємо, наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка зафіксувала підготовку Росії до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Водночас на думку секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Романа Костенка, у ворога немає сил для масштабного наступу найближчі декілька місяців. Він можливий не раніше середини або кінця літа.

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