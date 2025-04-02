В РНБО попередили про новий ривок ворога на фронті: коли чекати

Російські військові / © Associated Press

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Російська армія готує резерви для нової спроби ривка на фронті. Ворог може влаштувати його у травні.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні», — йдеться у короткій заяві.

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Нагадаємо, наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка зафіксувала підготовку Росії до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Водночас на думку секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Романа Костенка, у ворога немає сил для масштабного наступу найближчі декілька місяців. Він можливий не раніше середини або кінця літа.