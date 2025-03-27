Росія готується до наступу на трьох напрямках фронту — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українська розвідка зафіксувала підготовку Росії до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні, беззмістовні дискусії про фальшиві "умови", щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель", — йдеться в повідомленні.

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Зеленський підкреслив, що Путін "хоче вести переговори про територію із сильнішої позиції", та думає лише про війну.

Нагадаємо, Зеленський відверто відповів, чому Україна погодилась на припинення вогню.