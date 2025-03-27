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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Макрон натякнув, коли можуть використати заморожені активи Росії

За його словами, питання може бути переглянуто з часом — після укладення мирної угоди.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Макрон натякнув, коли можуть використати заморожені активи Росії

Еммануель Макрон. / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі Європа не має юридичного права використовувати заморожені російські активи, однак у майбутньому вони можуть стати частиною фонду відновлення України.

Про це пише Sky News.

“Ми не маємо права зараз занурюватися в ці активи”, – зазначив він у відповідь на запитання про можливість їх використання.

За його словами, питання може бути переглянуто з часом — після укладення мирної угоди. У цьому контексті Макрон висловив думку, що заморожені російські кошти цілком можуть бути спрямовані на подолання наслідків війни.

“Чи варто ці активи вкладати у фонд для врегулювання конфлікту, який спричинила Росія — це велика руйнація для України. Цілком зрозуміло, що вона повинна сприяти зусиллям з відновлення, які будуть частиною дискусій після мирних угод”, — додав французький лідер.

Також Президент Франції заявив, що він не збирається підтримувати скасування санкцій проти Росії з боку Європейського союзу.

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