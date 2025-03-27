ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
223
Время на прочтение
1 мин

Макрон намекнул, когда могут использовать замороженные активы России

По его словам, вопрос может быть пересмотрен со временем после заключения мирного соглашения.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Макрон намекнул, когда могут использовать замороженные активы России

Эммануэль Макрон. / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время у Европы нет юридического права использовать замороженные российские активы, однако в будущем они могут стать частью фонда восстановления Украины.

Об этом пишет Sky News.

"Мы не имеем права сейчас погружаться в эти активы", - отметил он в ответе на вопрос о возможности их использования.

По его словам, вопрос может быть пересмотрен со временем после заключения мирного соглашения. В этом контексте Макрон высказал мнение, что замороженные российские средства могут быть направлены на преодоление последствий войны.

"Стоит ли эти активы вкладывать в фонд для урегулирования конфликта, вызванного Россией — это большое разрушение для Украины. Вполне понятно, что оно должно способствовать усилиям по восстановлению, которые будут частью дискуссий после мирных соглашений", — добавил французский лидер.

Также Президент Франции заявил, что он не намерен поддерживать отмену санкций против России со стороны Европейского союза.

Дата публикации
Количество просмотров
223
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie