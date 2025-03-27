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Макрон намекнул, когда могут использовать замороженные активы России
По его словам, вопрос может быть пересмотрен со временем после заключения мирного соглашения.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время у Европы нет юридического права использовать замороженные российские активы, однако в будущем они могут стать частью фонда восстановления Украины.
Об этом пишет Sky News.
"Мы не имеем права сейчас погружаться в эти активы", - отметил он в ответе на вопрос о возможности их использования.
По его словам, вопрос может быть пересмотрен со временем после заключения мирного соглашения. В этом контексте Макрон высказал мнение, что замороженные российские средства могут быть направлены на преодоление последствий войны.
"Стоит ли эти активы вкладывать в фонд для урегулирования конфликта, вызванного Россией — это большое разрушение для Украины. Вполне понятно, что оно должно способствовать усилиям по восстановлению, которые будут частью дискуссий после мирных соглашений", — добавил французский лидер.
Также Президент Франции заявил, что он не намерен поддерживать отмену санкций против России со стороны Европейского союза.