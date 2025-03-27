Макрон відповів, чи буде Євросоюз знімати санкції з Росії

Питання про зняття обмежень з Росії постане, але воно буде піднято "у свій час".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він не збирається підтримувати скасування санкцій проти Росії з боку Європейського союзу.

Про це він сказав на спільній пресконференцій з президентом України Володимиром Зеленським.

Він заявив, що концепція Сполучених Штатів "мир через силу", яку він підтримує, не передбачає зняття санкцій з російських агресорів до того, як щось буде отримано або перевірено.

"А на цей час я бачу країну, яка зазнала нападу, яка вже зробила жест прийняття безумовного 30-денного припинення вогню, а з іншого боку — агресора, який ставить умови і навіть не прийняв цього. Ми не збираємося скасовувати санкції", - наголосив французький президент.

Також Макрон заявив, що питання про зняття обмежень з Росії постане, але воно буде піднято "у свій час" у процесі встановлення міцного і тривалого миру в Україні.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявляв, що умови про припинення вогню у Чорному морі включають зняття санкцій Євросоюзу з Росії.

Раніше повідомлялося, що ЄС висунув головну умову для зняття санкцій з Росії.

Ми раніше інформували, що Євросоюз продовжить санкційний тиск на Росію до виведення її військ з України.

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