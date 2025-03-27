Україна під атакою ворожих БпЛА: військові вказали напрямки руху

Україну в ніч проти 27 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

Декілька груп - з Чернігівщини на Київщину.

Шахеди - з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

Групи БпЛА - з Полтавщини на Черкащину.

Шахеди - з Миколаївщини на Кіровоградщину.

БпЛА - курсом на Житомир

БпЛА - на Черкащині західним курсом.

Із Кіровоградської та Миколаївської областей шахеди - на Вінниччину.

БпЛА - курсом на Старокостянтинів!

Раніше повідомлялося, що Росія збільшує кількість екіпажів "Шахедів" для атак по Україні.

Ми раніше інформували, що російські дрони тероризують жителів Запорізької області, загарбники "полюють" на цивільних.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.