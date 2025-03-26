Атака дронів на Черкащину: скільки цілей збила ППО та які наслідки

Більшість ударних дронів РФ спрямувала на обласний центр.
Вночі 26 березня Черкащина була під ворожим прицілом. Силами ППО знищено знищили 12 БпЛА.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше", - акцентував він.
Проте внаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу.
"Крім того, уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства", - зауважив Табурець.
Обстеження території триває.
Нагадаємо, у ніч проти 26 березня Черкаси оточили 14 ворожих безпілотників. Кілька разів пролунала низка вибухів.
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