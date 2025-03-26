Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака дронів на Черкащину: скільки цілей збила ППО та які наслідки

Дата публікації
Перегляди
215
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Атака дронів на Черкащину: скільки цілей збила ППО та які наслідки

Робота ППО по "Шахедах" / Фото: ТСН.ua

Більшість ударних дронів РФ спрямувала на обласний центр. 

Вночі 26 березня Черкащина була під ворожим прицілом. Силами ППО знищено знищили 12 БпЛА. 

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше", - акцентував він.

Проте внаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу.

"Крім того, уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства", - зауважив Табурець.

Обстеження території триває. 

Нагадаємо, у ніч проти 26 березня Черкаси оточили 14 ворожих безпілотників. Кілька разів пролунала низка вибухів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація