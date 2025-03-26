ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: деталі від ISW

Українські Збройні сили оборони просуваються на території агресорки Росії - на північному заході Бєлгородської області.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що нещодавно Сили оборони України просунулися вздовж міжнародного кордону на північному заході Бєлгородської області. Так званий російський "воєнкор", пов'язаний з Кремлем, повідомив 24 березня, що ЗСУ просунулися на захід від Демидівки та на північний захід від Поповки.

Тим часом війська РФ нещодавно просунулися в районі кордону між Курської та Сумською областями. Геолокаційні кадри за 24 березня показали, що росіяни просунулися в межах та на схід від села Журавки. 24 та 25 березня війська РФ наступали біля Гоголівки, коло пункту пропуску "Суджа", біля Володимирівки, Веселого, Журавки та Басівки.

Як повідомлялося, ЗСУ досі залишаються в Курській області. Росіяни хочуть вибити їх з цієї ділянки, зайшовши до тилу з території Сумської області. Наразі про те, що ЗСУ опинилися в повному оточенні, не йдеться.

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