Прогноз погоди: які регіони України накриють дощі, а де буде тепло

Дощі накривають Україну, але тепло не відступає. Яким буде останній тиждень березня і що прогнозують на Великдень?

Україну накривають дощі. Останній тиждень березня вирішив знову нагадати про свої синоптичні гойдалки.

Чого очікувати українцям 26 березня, що вже зараз напрогнозували синоптики на Великдень і про які погодні нюанси попереджають – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Погода 26 березня

Останній тиждень березня вирішив знову показати характер і всю країну накрили дощі. І не на один день. Як і на початку тижня, так і 26 березня синоптики прогнозують вдень у західній половині країни невеликі, подекуди помірні дощі. В решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +2...+7°С, у північних регіонах близько 0°С; вдень повітря прогріється до +12…+17°С, на півдні Одеської області та у Криму місцями до +20°С.

Прогноз погоди на 27 березня

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27 березня синоптики також попередають, що у західних та північних областях не слід забувати про парасольку, бо і цього дня знову очікується дощова погода. На решті території країни без істотних опадів. У Карпатах пройдуть сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +5…+10°С, вдень +13…+18°С, у західних областях +7…+12°С, у Криму місцями +20…+23°С.

Прогноз погоди на 28 березня

28 березня дощі передбачаються у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині. У Карпатах опади здебільшого будуть у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на Лівобережжі країни південно-східний, на Правобережжі північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11°С, вдень +14…+21°С; у західній частині вночі -1...+4°С, вдень +7...+12°С.

Прогноз погоди на 29 березня

І вихідні дні не стануть виключенням. У суботу, 29 березня, у західній частині, а також на Одещині пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на південному сході країни вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +3...+8°С, вдень +13...+18°С, у Криму місцями +19...+23°С.

Прогноз погоди на 30 березня

В неділю, 30 березня, дощі очікуються у центральних, південних та північних областях, у західних та східних регіонах переважно без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11°С, вдень +12...+18°С.

Погода на Великдень

Але є прогноз вже і не лише до кінця тижня. Синоптики розповіли, яку очікують погоду на Великдень, 20 квітня. Отже, за тиждень до свята буде знову прохолодна погода, проте 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними нюансами. За попереднім прогнозом, очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України. Водночас на більшості території країни опадів не очікується.

У південних областях температура коливатиметься між +15 та +18°С, тоді як у західних регіонах – від +10 до +15°С. У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах +10 +15°С.

А ще синоптик попередив про можливі заморозки на території України у квітні. З його слів, на поверхні ґрунту в нічний час температура може опуститися до -2°С, що особливо стосується північно-східних та східних областей країни.

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