Дощі та прохолодні ночі: прогноз погоди в Україні на 26 березня

У низці областей буде тепла погода.

У середу, 26 березня, в Україні очікуються дощі в східних областях та в південній частині.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Проте переважно опади пройдуть там найближчої ночі та завтра вранці. Впродовж дня середи практично повсюди в Україні - без істотних опадів", - зазначила вона.

Температура повітря очікується вдень +12+17 градусів, на півдні до +19 градусів, на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині буде холодніше, +8+12 градусів.

Погода у Києві 26 березня

У Києві 26 березня опадів не очікується і буде сонячно. Найближчої ночі передбачається +2+5 градусів, а завтра вдень +10+12 градусів.

Раніше синоптик розповів, якою буде погода на Великдень, 20 квітня. Більше про це читайте у новині.

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