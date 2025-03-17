Синоптик назвав дату, коли в Україні знову потеплішає

Найближчі кілька днів у регіонах будуть опади та невисокі температурні показники.

Протягом найближчих кількох днів в Україні очікується короткочасне похолодання. Втім, у середині тижня ситуація зміниться та в країні трохи потеплішає.

Про це на meteoprog розказав синоптик Ігор Кібальчич.

"Після тривалого періоду аномального тепла, найближчими днями відбудеться відчутне зниження температури повітря по всій країні внаслідок надходження холодного повітря арктичного походження з північних регіонів Європи", - повідомив синоптик.

Місцями буде поривчастий вітер та невеликий сніг у північних та західних регіонах. Вночі температура знижуватиметься нижче 0 °С.

"У другій половині тижня на тлі південно-західного вітру відбудеться поступове підвищення температури повітря, починаючи з південних та західних областей", - розповів синоптик.

Прогноз на тиждень

18 березня на крайньому південному сході країни пройдуть помірні дощі. На Донеччині та на півночі Лівобережжя - мокрий сніг. У західних та північних областях місцями буде ожеледиця, а вдень у центральних та південних регіонах пориви вітру сягнуть 15-20 м/с. Температура повітря в південно-східній половині країни вночі -1...+4°, а вдень +2...+7°. На решті території вночі температура повітря становитиме -2...-7°, а в Карпатах -8...-13°, вдень -2...+3°.

19 березня вночі очікується невеликий сніг на півночі країні. В регіонах температура повітря вночі становитиме 0...-5°,а вдень +2...+7°.

20 березня під впливом антициклону по всій території України очікується малохмарна спокійна погода, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0...-5°, а вдень +5...+10°.

21 березня опадів також не прогнозують. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі очікується в межах -4…+1°, вдень +7…+12°.

22 березня на українців чекає комфортна і тепла погода. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті будуть короткочасні дощі. Протягом доби температура повітря вночі очікується в межах -2…+4°, вдень +9…+14°..

23 березня у південних, центральних та північних областях місцями дощитиме. В решті регіонів - без опадів, але вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі -1...+5°, вдень +8...+13°, але на Буковині та Закарпатті повітря прогріється до 16° тепла.

Як повідомлялося, весна ще здивує перепадами погоди. Тепло в Україну почне повертатися тільки ближче до квітня, зазначають синоптики.

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