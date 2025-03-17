Синоптик назвал дату, когда в Украине снова потеплеет

В ближайшие несколько дней в регионах будут осадки и невысокие температурные показатели.

В ближайшие несколько дней в Украине ожидается кратковременное похолодание. Впрочем, в середине недели ситуация изменится и в стране немного потеплеет.

Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"После длительного периода аномального тепла, в ближайшие дни произойдет ощутимое снижение температуры воздуха по всей стране в результате поступления холодного воздуха арктического происхождения из северных регионов Европы", — сообщил синоптик.

Местами будет порывистый ветер и небольшой снег в северных и западных регионах. Ночью температура будет снижаться ниже 0 °С.

"Во второй половине недели на фоне юго-западного ветра произойдет постепенное повышение температуры воздуха, начиная с южных и западных областей", — рассказал синоптик.

Прогноз на неделю

18 марта на крайнем юго-востоке страны пройдут умеренные дожди. В Донецкой области и на севере Левобережья — мокрый снег. В западных и северных областях местами будет гололедица, а днем в центральных и южных регионах порывы ветра составят 15-20 м/с. Температура воздуха в юго-восточной половине страны ночью -1...+4°, а днем +2...+7°. На остальной территории ночью температура воздуха будет -2...-7°, а в Карпатах -8...-13°, днем -2...+3°.

19 марта ночью ожидается небольшой снег на севере страны. В регионах температура воздуха ночью будет 0...-5°, а днем +2...+7°.

20 марта под влиянием антициклона на всей территории Украины ожидается малооблачная спокойная погода, без осадков. Столбики термометров ночью покажут 0...-5°, а днем +5...+10°.

21 марта осадки также не прогнозируются. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4…+1°, днем +7…+12°.

22 марта украинцев ждет комфортная и теплая погода. Лишь днем в Карпатах и Закарпатье будут кратковременные дожди. В течение суток температура воздуха ночью ожидается в пределах -2…+4°, днем +9…+14°.

23 марта в южных, центральных и северных областях местами пройдут дожди. В остальных регионах — без осадков, но ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью -1...+5°, днем +8...+13°, но в Буковине и Закарпатье воздух прогреется до 16° тепла.

Как сообщалось, весна еще удивит перепадами погоды. Тепло в Украину станет возвращаться только ближе к апрелю, отмечают синоптики.

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