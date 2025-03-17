Курс валют на 18 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к иностранной валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 18 марта. Доллар потерял 7 коп., евро – 6 коп., а злотый – 6 коп.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,43 (-7 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,16 (-6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,78 (-6 коп.)
Напомним, финансовые аналитики говорят, что перед Национальным банком встала непростая дилемма: сдерживать девальвацию гривны или наоборот, разрешить ей дешеветь, поддерживая тем самым высокую инфляцию. Какие сюрпризы преподносит доллар и почему евро лучше не покупать – читайте в нашем материале.
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