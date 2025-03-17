Курс валют на 18 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к иностранной валюте.

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 18 марта. Доллар потерял 7 коп., евро – 6 коп., а злотый – 6 коп.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,43 (-7 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,16 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,78 (-6 коп.)

Напомним, финансовые аналитики говорят, что перед Национальным банком встала непростая дилемма: сдерживать девальвацию гривны или наоборот, разрешить ей дешеветь, поддерживая тем самым высокую инфляцию. Какие сюрпризы преподносит доллар и почему евро лучше не покупать – читайте в нашем материале.

Читайте также:

Ничего не делает и зарабатывает тысячи долларов! Уникальная история японца Шоджи Моримото