В Минфине рассказали, планируется ли повышение налогов для ФЛП

Министерство финансов Украины отмечает, что заявления о повышении налогов для ФЛП – это дезинформация. Никаких решений по этому вопросу не принималось, а слухи распространяются в манипулятивных целях.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

"Законодательные изменения относительно элементов упрощенной системы налогообложения начнут прорабатываться только после того, как будут выполнены предпосылки для такой реформы, – не раньше года следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по безопасности использования данных и доступа к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что какие-либо изменения в налоговой системе будут обсуждаться публично с привлечением общественности, бизнеса, всех ветвей власти и международных партнеров. Только после открытых дискуссий законодательные инициативы будут рассматриваться Верховной Радой Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что с начала 2025 года предприниматели в населенных пунктах до 5000 жителей обязаны принимать оплату банковскими картами. Это касается как магазинов, так и поставщиков платных услуг.

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