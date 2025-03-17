У Мінфіні розповіли, чи планується підвищення податків для ФОПів

Міністерство фінансів України наголошує, що заяви про підвищення податків для ФОП – це дезінформація. Жодних рішень щодо цього питання не приймалося, а чутки поширюються з маніпулятивною метою.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну.

"Законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, – не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будь-які зміни в податковій системі будуть обговорюватися публічно із залученням громадськості, бізнесу, всіх гілок влади та міжнародних партнерів. Лише після відкритих дискусій законодавчі ініціативи розглядатимуться Верховною Радою України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від початку 2025 року підприємці в населених пунктах до 5000 жителів зобов’язані приймати оплату банківськими картками. Це стосується як магазинів, так і надавачів платних послуг.

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