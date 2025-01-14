Мінфін готує нові податки для цифрових платформ: Forbes дізнався, кого це торкнеться 

Від Uklon, Bolt, Glovo та інших сервісів хочуть отримати 10 млрд грн щороку.

Україна готує законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, таких як Uklon, Bolt та Glovo, що може поповнити бюджет на 10 млрд грн щороку.

Про це повідомило видання Forbes.

Основна ставка податку, ймовірно, становитиме 5%, а податковими агентами стануть самі платформи, які автоматично утримуватимуть податок із доходів користувачів.

Відповідно до плану, у квітні уряд має передати законопроєкт до парламенту. Основна ідея – створення автоматичного міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Україна приєднається до глобальної мережі обміну податковою інформацією, яка охоплює понад 29 країн.

Законопроєкт зачіпає компанії, що надають послуги через цифрові платформи. В Україні - це насамперед Uklon, Bolt, Glovo та інші сервіси.

За даними очільника податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева ("Слуга народу"), нові правила оподаткування дозволять забезпечити прозорість доходів та залучити до бюджету до 10 млрд грн щорічно.

Наразі обговорюються два варіанти оподаткування:

самозайняті подають декларації та сплачують податки самостійно

податковими агентами стають платформи, які автоматично утримуватимуть податки із заробітків своїх користувачів

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, для частини українців військовий збір зросте від 1,5% до 5%. За що і скільки тепер платитиме кожен українець та бізнес – читайте на ТСН.ua.

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