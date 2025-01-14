Минфин готовит новые налоги для цифровых платформ: Forbes узнал, кого это коснется

От Uklon, Bolt, Glovo и других сервисов хотят получить 10 млрд грн ежегодно.

Украина готовит законопроект о налогообложении цифровых платформ, таких как Uklon, Bolt и Glovo, который может пополнить бюджет на 10 млрд грн ежегодно.

Об этом сообщило издание Forbes.

Основная ставка налога, вероятно, составит 5%, а налоговыми агентами станут сами платформы, которые будут автоматически удерживать налог с доходов пользователей.

Согласно плану, в апреле правительство должно передать законопроект в парламент. Основная идея – создание автоматического международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Украина присоединится к глобальной сети обмена налоговой информацией, охватывающей более 29 стран.

Законопроект затрагивает компании, предоставляющие услуги через цифровые платформы. В Украине это прежде всего Uklon, Bolt, Glovo и другие сервисы.

По данным главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), новые правила налогообложения позволят обеспечить прозрачность доходов и привлечь в бюджет до 10 млрд грн ежегодно.

В настоящее время обсуждаются два варианта налогообложения:

самозанятые подают декларации и платят налоги самостоятельно

налоговыми агентами становятся платформы, которые будут автоматически удерживать налоги с заработков своих пользователей

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о повышении налогов. В частности, для части украинцев военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. За что и сколько теперь будет платить каждый украинец и бизнес – читайте на ТСН.ua.

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