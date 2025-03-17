Зеленський підписав закон про право направлення ЗСУ до інших держав

Відепер з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Закон визначає, що в умовах воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть бути направлені за кордон для:

забезпечення національної безпеки,

відсічі та стримування збройної агресії,

захисту суверенітету й територіальної цілісності України,

реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій президента України, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.

Нагадаємо, 15 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

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