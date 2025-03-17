У вагоні метро Києва влаштували "суші-бар": що сталося

У Києві влаштували справжній перекус ролами у підземці. На одній з ліній метрополітену пасажири поставили посеред вагону стіл накритий білою скатертиною, та поїдали за ним суші.

У Мережі шириться відео незвичного обіду, за яким з подивом спостерігають інші пасажири, які теж їдуть у вагоні.

Поки невідомо на якій саме гілці столичної підземки влаштували поїдання суші, бо відкриті ділянки є як на червоній, так і на зеленій лінії метрополітену. Але дехто з дописувачів стверджує, що це відбувалося на відкритій ділянці метро між станціями "Лісова" та "Дніпро".

Кадри трапези в метро / Соціальні мережі

У поліції Київського метрополітені ТСН.ua розповіли, що перевіряють, де саме це трапилося.

"Звернень або скарг від пасажирів до поліції не надходило. Судячи з відео, пасажири лише їдять роли, алкоголь не розпивають, тому правопорушень тут немає", – зазначають у поліції.

У Мережі дописувачі додають, що розкладний столик у вагоні може бути черговим креативом від столичних блогерів, які вирішили зняти щось незвичне у столичній підземці.

Кадри трапези в метро / Соціальні мережі

Нагадаємо, що у правилах користування Київським метрополітеном пасажирам забороняється: "вживати на станціях метрополітену та у вагонах поїздів морозиво, іншу їжу, напої, що можуть забруднити інших пасажирів".

Раніше ТСН.ua розповідав про переполох у Києві через воду на станції метро: що сталося.

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