У Києві переполох через воду на станції метро: що сталося

Киян шокував та добряче налякав вигляд станції метро "Либідська" - склепіння над коліями та пероном ніби просякнуте водою.

Цьому не на жарт перелякалися мешканці Києва, пам’ятаючи проблеми на сусідніх станціях на синій гілці, коли через підтоплення тунелів майже на 10 місяців було припинено рух поїздів.

ТСН.ua з’ясовував звідки на станції метро взялася вода і чи є небезпека для пасажирів.

У Київському метрополітені заспокоюють і запевняють, що все що люди побачили на білому склепінні станції – це сліди від шпаклівки.

"У нічний час доби на станції "Либідська" ми виконали планові роботи з утримання тунельного склепіння станції. Тобто наші фахівці нанесли там шпаклівку, а наступним етапом – буде побілка. Тому треба заспокоїти пасажирів – те, що вони побачили, це не сліди від води, а сліди ремонтних робіт", – розповіли ТСН.ua в пресслужбі КП "Київський метрополітен".

Там додають, що під час виконання планових робіт подібне можна побачити на різних станціях метро.

Щодо "Либідської", то на іншій колії станції вже виконанні і шпаклівка, і побілка. Роботі станції нічого не загрожує.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві "заплакала" ще одна станція метро: що планують робити (відео).

У Києві на станції метро "Деміївська" з'явилася вода між рейками

Читайте також: