У Києві "заплакала" ще одна станція метро: що планують робити (відео)

В метрополітені розповіли, в чому причина та як ліквідовуватимуть потоп.

Ще одна станція метро в Києві "заплакала". На "Видубичах" кияни помітили струмки води, які збігали зі стелі та по стінах станції. Відповідне відео очевидці публікують у соціальних мережах.

На опублікований кадрах видно, як вода заливає перон станції.

Як з’ясував сайт ТСН.ua, біля метро "Видубичі" сталася аварія водопроводу, що, можливо, спричинило потрапляння води на станцію.

У Київському метрополітені нас запевнили, що зараз на станції метро "Видубичі" немає інтенсивної течії води. Найімовірніше, відео з потоками було зроблене вихідними.

"Нам відомо про проблему потрапляння води на станцію метро "Видубичі". На цю тему вже проведена нарада з профільними фахівцями. Сьогодні вночі будуть проведені роботи з ліквідації підтікання. Коли ми знайдемо місце протікання, тоді і встановимо точну причину. Але попередньо відомо, що наприкінці минулого тижня стався прорив на водопровідній мережі біля станції метро "Видубичі", мотопомпами фахівці "Київводоканалу" відкачували воду", - повідомили сайту ТСН.ua у пресслужбі Київського метрополітену.

На підприємстві додають, що підтікання критично не вплине на рух поїздів на зеленій гілці метрополітену. Проблему обіцяють виправити найближчим часом.

Нагадаємо, підрядник розповів, коли в Києві відновлять рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська".

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