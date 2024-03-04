Ще одна країна доєдналася до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України

Литва долучилася до ініціативи Чехії щодо закупівлі для ЗСУ боєприпасів.

Про це заявила прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.

“Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося. Литва продовжуватиме підтримувати всі формати підтримки, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії, захищаючи таким чином свободу всієї Європи”, – сказала Шимоніте.

В рамках ініціативи планується закупити та передати Україні боєприпаси, визначаючи можливі резерви боєприпасів або джерела швидкого виробництва для придбання.

Нагадаємо, що Чехія не збирається відправляти свої війська до України на основі двосторонніх угод.

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