У Чехії повідомили, чи відправлять своїх солдатів до України

Чехія не збирається відправляти свої війська до України на основі двосторонніх угод.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала після зустрічі з польським колегою Дональдом Туском, повідомляє Ceske Noviny.

З його слів, Чеська Республіка готова підтримувати Україну, яку атакує Росія, адже ця країна бореться за безпеку в Європі. Втім, наразі Прага не розглядає надсилання свої солдатів до України. Мовляв, не потрібно шукати нових шляхів, а активніше йти тим, що вже існують.

Зокрема, наголосив Фіала, лідери держав у Парижі домовилися про необхідність прискорення постачання боєприпасів для ЗСУ та про необхідність посилення виробництва зброї в Європі.

"Я вважаю, що найважливішим меседжем для Європи, світу та Росії є те, що європейські держави все ще єдині і що вони готові не лише продовжувати підтримувати Україну, а й пришвидшувати та посилювати свою допомогу", - додав чеський прем'єр.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив важливу заяву про війська Альянсу в Україні. З його слів, наразі блок не планує надсилати військові частини до України.

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