У Путіна відреагували на можливе введення військ НАТО до України

У Москві знову заговорили про неминучість зіткнення РФ і Альянсу.

У Кремлі заявили, мовляв, звернули увагу на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення військ країн Заходу до України.

Про це повідомив речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, Москві відомо про те, що в Європі обговорювалася тема відправлення іноземних військових до України.

"Якщо це станеться, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО", - вважає прессекретар російського диктатора.

Пєсков також зауважив, мовляв, обговорення на Заході можливості відправлення військ до України - "важливий та новий елемент".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливі війська НАТО в Україні. Станом на ранок 27 лютого у НАТО не прокоментували заяви західних лідерів. Втім, деякі члени Альянсу і ЄС все ж розглядають таку можливість.

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