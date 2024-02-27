Випущено першу в світі монету, що літає – відео

Монетний двір Польщі створив першу в світі монету, що літає, на замовлення Національного банку Камеруну.

Про це йдеться на сайті Mennica Polska.

Назва цієї інноваційної монети UFO MP-1766 була натхненна її подібністю до "летючої тарілки" та здатністю повільно обертатися в повітрі, як космічний корабель прибульців. Число 1766 року відображає дату заснування Польського монетного двору, а також номінал монети — 1766 камерунських франків (2,91 долара США).

Хоча в її його можна використовувати як законний платіжний засіб, вартість цього крихітного дива значно перевищує його офіційний номінал. UFO MP-1766 випущений обмеженим тиражем всього 510 екземплярів по всьому світу. Ціна попереднього замовлення становить понад 1000 доларів США. Прототип монети був представлений нещодавно на технічному форумі в Берліні та буде доступний цієї весни.

"Ми запитували, чим цього разу здивувати учасників Технічного форуму. Ми зібрали команду фахівців із різних підрозділів компанії, зокрема маркетинг та виробництво. Ідея була спонтанною: "Давайте зробимо летючу монету. Спочатку це звучало як гарний жарт, але з кожним днем ставало ясно, що ми впоралися з цим завданням. Ми знайшли правильну технологію і вона спрацювала. Робота минула гладко, а виробництво – швидко", - розповів газеті Gazeta Wyborcza Лукаш Карда, директор відділу технічного та виробничого планування Польського монетного двору.

Mennica Polska не надала надто багато подробиць про технологію UFO MP-1766, але, згідно з тією невеликою інформацією, в інноваційну монету вбудований невеликий двигун, який активується магнітним полем, що створюється між монетою та спеціальною базою, що входить до комплекту постачання. Це дозволяє срібній монеті левітувати і повільно обертатися, як летюча тарілка.

Крім можливості левітації та футуристичного дизайну, UFO MP-1766 також має флуоресцентні елементи, що світяться у темряві, що посилює драматичний ефект.

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Mennica Polska – єдина приватна організація, якій дозволено виробництво монет та інвестиційної продукції у Польщі, а також єдиний виробник пам'ятних монет, випущених Національним банком Польщі. Щоб зробити UFO MP-1766 законним платіжним засобом, а не просто шматком срібла, що літає, компанія вирішила співпрацювати з "екзотичним" центральним банком.

"Ми не можемо просто створити монету, яка надійде в офіційний оборот, тому що лише центральні банки мають право випускати гроші", - сказав Лукаш Карда. "Тому існує бізнес-модель встановлення контактів із дещо екзотичними іноземними банками, у разі з Банком Камеруну".

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