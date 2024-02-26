Поляки утилізують розсипане українське зерно на кордоні

Його зважують на митниці та закріплюють для подальшої утилізації.

У Котомирі під Бидгощем завершили збір української кукурудзи, яке висипали з вагонів на колії.

Про це інформує PAP.

Як розповів співробітник транспортної охоронної компанії, близько 30 тонн не буде зібрано. Він підтвердив, що зерно везли з України до Марокко.

"Вісім із сорока вагонів були відкриті. Вагони однозначно відкрили треті особи. Митні мотузки товщиною 8 мм були перерізані. Таким чином були відкриті подвійні бокові двері вагонів", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що висипалося від 160 до 180 тонн. Близько 30 тонн залишилося на землі. Його зважують на митниці та закріплюють для подальшої утилізації, тобто утилізації або продажу на біогаз.

Це українська кукурудза, яка мала відплисти до Марокко.

Провадження спрямоване на порушення статті 288 Кримінального кодексу, тобто знищення майна.

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