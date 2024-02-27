Армія США скоротить витрати на свої програми для продовження навчання українців — Пентагон

Міноборони Сполучених Штатів доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо джерел фінансування, щоб продовжити навчання українських військових.

Про це по в інтервʼю Голос Америка заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона зазначила, що для навчання українців були виділені гроші за програмою Ініціатива сприяння безпеці України. Сінгх заявила, що це довгострокова програма, яка направлена на зміцнення обороноздатності України.

Разом з тим, Сінгх наголосила, що зараз армії Сполучених Штатів доведеться ухвалити кілька жорстких рішень щодо того, звідки вони братимуть гроші: "Можливо, з інших програм. Тож зараз важкий час не лише для України, але й для армії США".

"Ми не можемо просто відвернутися від тих українських військових, які прибувають чи то в Європу, чи в Сполучені Штати на навчання і відправити їх назад на війну. Нашій армії, нашим службам доведеться почати говорити та ухвалювати деякі жорсткі рішення, які вплинуть на всі збройні сили. Є комбінування різних частин фінансування, що допомагає підтримувати це навчання. Але якщо ми продовжимо працювати без належного фінансування, наша армія понесе ще більше витрат", - сказала представниця Пентагону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зустрінеться зі спікером Палати представників, щоб розблокувати допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі назвали умову, за якої все ще можлива перемога України.

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