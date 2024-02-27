Армия США сократит расходы на свои программы для продолжения обучения украинцев - Пентагон

Для обучения украинцев были выделены деньги по программе Инициатива содействия безопасности Украины.

Минобороны Соединенных Штатов придется принять несколько жестких решений по источникам финансирования, чтобы продолжить обучение украинских военных.

Об этом в интервью Голос Америка заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что для обучения украинцев выделены деньги по программе Инициатива содействия безопасности Украины. Сингх заявила, что это долгосрочная программа, направленная на укрепление обороноспособности Украины.

Вместе с тем Сингх подчеркнула, что сейчас армии Соединенных Штатов придется принять несколько жестких решений относительно того, откуда они будут брать деньги: "Возможно, из других программ. Поэтому сейчас тяжелое время не только для Украины, но и для армии США".

"Мы не можем просто отвлечься от тех украинских военных, которые прибывают в Европу или в Соединенные Штаты на учебу и отправить их обратно на войну. Нашей армии, нашим службам придется начать говорить и принимать некоторые жесткие решения, которые повлияют на все вооруженные силы. Есть комбинирование разных частей финансирования, что помогает поддерживать это обучение. Но если мы продолжим работать без должного финансирования, наша армия понесет еще больше затрат", — сказала представительница Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден встретится со спикером Палаты представителей, чтобы разблокировать помощь для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме назвали условие, при котором все еще возможна победа Украины.

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