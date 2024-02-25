В Белом доме назвали условие, при котором все еще возможна победа Украины

США видят проблемы, с которыми сталкивается Украина во время нехватки вооружения и боеприпасов.

Украина все еще способна победить в войне против России, если получит нужные для этого "инструменты и ресурсы".

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, обращаясь к Конгрессу, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что Украина уже добилась успеха в военном плане, не попав "в руки России".

Также читайте Неспособность поддержать Украину в критический момент никогда не будет забыта - Байден о каникулах Палаты представителей

По словам Салливана, США видят "проблемы, с которыми сталкивается Украина во время нехватки вооружения и боеприпасов", однако он считает, что "Украина все еще имеет потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне".

"Именно поэтому Соединенным Штатам необходимо предоставить пакет помощи, прошедший массовое двухпартийное голосование в Сенате — Палата представителей должна сделать шаг вперед и принять его", — подытожил он.

Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс быстрее принять законопроект о финансировании Украины и других американских партнеров, чтобы поставки Киеву американского вооружения и военной техники могли возобновиться.

Читайте также: