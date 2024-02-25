Еще один шаг в направлении чемпионства: "Интер" уничтожил "Лечче" в матче Серии А (видео)

"Нерадзурри" увеличили и без того солидный отрыв на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии.

"Интер" на выезде разгромил "Лечче" в матче 26-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Виа дель Маре" в городе Лечче завершился со счетом 0:4 .

В первом тайме миланский гранд обошелся одним забитым мячом – на 15-й минуте счет открыл Лаутаро Мартинес.

А вот после перерыва "нерадзурри" устроили сопернику разгром. На 54-й минуте отличился Давиде Фраттези, а через две минуты Мартинес оформил дубль.

Точку в матче на 68-й минуте поставил Стефан Де Врей.

Обзор матча "Лечче" – "Интер"

Будет добавлен в скором времени.

"Интер" (66 очков) сверхуверенно лидирует в Серии А – команда Симоне Индзаги опережает ближайшего преследователя "Ювентус" на 9 баллов, а также имеет матч в запасе.

28 февраля "Интер" в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Италии примет "Аталанту". "Лечче" в следующем поединке Серии А 3 марта на выезде сразится с "Фрозиноне".

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