Ще один крок у напрямку чемпіонства: "Інтер" знищив "Лечче" в матчі Серії А (відео)

"Нерадзуррі" збільшили й без того солідний відрив на вершині турнірної таблиці чемпіонату Італії.

"Інтер" на виїзді розгромив "Лечче" в матчі 26-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Віа дель Маре" в місті Лечче завершився з рахунком 0:4 .

У першому таймі міланський гранд обійшовся одним забитим м'ячем – на 15-й хвилині рахунок відкрив Лаутаро Мартінес.

А ось після перерви "нерадзуррі" влаштували супернику розгром. На 54-й хвилині відзначився Давіде Фраттезі, а ще через дві хвилини Мартінес оформив дубль.

Крапку в матчі на 68-й хвилині поставив Стефан Де Врей.

Огляд матчу "Лечче" – "Інтер"

Буде додано незабаром.

"Інтер" (66 очок) надупевнено лідирує у Серії А – команда Сімоне Індзагі випереджає найближчого переслідувача "Ювентус" на 9 балів, а також має матч у запасі.

28 лютого "Інтер" у перенесеному матчі 21-го туру чемпіонату Італії прийме "Аталанту". "Лечче" у наступному поєдинку Серії А 3 березня на виїзді позмагається з "Фрозіноне".

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