Нова страта українських полонених: омбудсман підтвердив злочин росіян біля Бахмута

За його словами, точна кількість страчених росіянами українців на тому відео не відома, ймовірно їх було щонайменше сім.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що російські окупанти знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон.

За його даними, новий воєнний злочин росіян ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі.

"На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", – сказав омбудсман.

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Лубінець уточнив, що точна кількість страчених росіянами українців на тому відео не відома, ймовірно їх було щонайменше сім. Зауважимо, що у DeepState писали про дев'ятьох страчених українців.

Омбудсман наголосив, що такий розстріл – це воєнний злочин і чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права. Він негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених.

"Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними “конвенціями”, “правилами” та “звичаями” – жорстокості, підлості, ницості. Такі вбивства військовополонених – випадки не поодинокі. За них має бути покарання", – підсумував Лубінець.

Інші страти росіянами українських полонених

Це вже далеко не вперше росіяни розстрлюють українських полонених. Під час відходу з Авдіївки на позиції "Зеніт" залишились п’ятеро поранених та ще один боєць.

Захисників розстріляли російські окупанти, захопивши позицію. Пропагандисти РФ опублікували жорстоке відео із розстрілом українських військовополонених солдатами армії РФ нібито на позиції "Зеніт".

20 лютого ресурс DeepState повідомив про ще один жахливий випадок: окупанти знову ростріляли трьох українських полонених, цього разу біля Роботиного. Згодом Офіс генпрокурора підтвердив злочин росіян біля Роботиного.