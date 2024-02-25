Джонсон заявив, що не варто боятися повернення Трампа: чому

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що не варто боятися повернення експрезидента Дональда Трампа до Білого дому.

Про це британський політик сказав в інтерв'ю "ЄП".

Джонсон наголосив, мовляв, не настільки песимістичний щодо експрезидента США. Він також пригадав, що саме Трамп під час перебування при владі надав Україні "Джавеліни", які виявилися дуже важливими в битві за Київ.

"Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості", - наголосив він.

Також британський політик пригадав, що Трамп здійснив найбільшу висилку російських дипломатів - тоді США покинули 60 посадовців. Це, наголосив Джонсон, "набагато більше, ніж ми очікували".

"Тому ось що я хочу сказати: американська внутрішня політика є складною. Далі дорогою до виборів вона буде складною, багато людей будуть робити різні заяви. Але коли дійде до справи - важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. Інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин. А ще я впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає у тому, щоби всі вважали, що його переміг Путін", - заявив Борис Джонсон.

Заяви Джонсона про Трампа

Борис Джонсон і Дональд Трамп мали відносно близькі стосунки, коли обидва були на посаді. Тепер, коли експрезидент США знову у боротьбі за посаду, британський політик не шкодує заяв на його адресу. Так, днями Джонсон заявив, що за Трампа світ був "безпечнішим і стабільнішим". З його слів, зараз велика частина світу "жадає стабільності".

Крім того, Борис Джонсон оцінив, як перемога Дональда Трампа на виборах вплине на підтримку України. Експрем'єр Британії вважає, що він "не кине українців".

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