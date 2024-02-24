"Що це за збочена форма братерства": Кемерон жорстко звернувся до Путіна

Російський президент-диктатор Володимир Путін демонструє "збочену форму братерства", коли називає українців "братнім народом" і водночас веде війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, повідомляє Liga.net.

"Моє питання Путіну просте. Чому його уряд стверджує, що це битва між братами і що це за збочена форма братерства, заради якої має бути втрачено так багато життів? Ви боретеся з маріонетками НАТО чи з нацистами? Як нацисти поводяться лише представники режиму Путіна", - наголосив Кемерон.

Очільник британського МЗС зауважив, що Україна звільнила половину окупованих територій та витіснила Чорноморський флот РФ із Севастополя. Натомість, за його словами, захоплення невеликих міст не змінює реальності. Тим часом армія РФ позбавляється сучасної техніки та сподівається на снаряди з Північної Кореї.

"Ви послали покоління російських хлопчиків до м'ясорубки. Що ви кажете їхнім матерям? За що вони померли? Але вас це навіть не турбує", - додав Девід Кемерон.

Нагадаємо, уряд Угорщини опублікував заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України та закликав "обидві сторони" до перемир'я. Втім, в Будапешті переконані, що війну в Україні неможливо завершити на полі бою.

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