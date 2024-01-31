Як визначити, що вашому собаці холодно

Незалежно від погоди, ваш собака, швидше за все, любить активний відпочинок на свіжому повітрі, навіть узимку! Але кожному власнику домашнього улюбленця важливо знати, коли собаці надто холодно і йому треба зайти всередину. Також варто пам'ятати, що навіть якщо ваш собака залишається вдома, він все одно може відчувати холод.

У цій добірці від Jaw-Dropping Facts ви дізнаєтеся головні ознаки того холодно вашому собаці чи жарко.

Всі собаки потребують захисту від холоду

Густошерсті і пухнасті собаки можуть бути не такі вразливі до холоду, як їхні менші пухнасті друзі. Але їм все одно потрібний захист від холоду. Собаки з короткою шерстю, цуценята та маленькі собачки завжди потребують додаткового захисту. Такі фактори, як вік та здоров'я, також впливають на здатність вашого собаки протистояти холоду.

Тремтіння або трясіння

Наші собаки починають тремтіти так само, як ми, коли нам стає занадто холодно. Тремтіння — це автоматична реакція організму на холод, спосіб підвищити температуру за рахунок швидкої напруги і розслаблення м'язів. Якщо ваш собака тремтить, збільшіть температуру в кімнаті і дайте їй ковдру, щоб вона зігрілася. Якщо ваш собака мокрий, негайно витріть його. Але пам'ятайте, є й інші причини, через які собака може тремтіти: травми, сильний біль, харчове отруєння, печінкова недостатність або судоми.

Страх, наприклад, під час грози чи загрози з боку інших собак чи людей, також може спричинити тремтіння. Іноді собаки можуть тремтіти, коли стають старшими. Тремор задніх кінцівок особливо часто зустрічається у літніх собак.

Якщо температура навколо вашого собаки помірна, але ви бачите, що її трясе, обов'язково поговоріть із ветеринаром.

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Згорнута калачиком

Ще один спосіб перевірити, чи не замерз ваш собака, — постежити за мовою його тіла. Коли він згортається калачиком, притискаючи всі ноги до тіла, тварина може намагатися зберегти тепло. Іноді ваш собака згорнутий так сильно, що його ніс може навіть торкнутися задніх ніг. Хоча це звичайне положення для сну, це також може ще вказувати на те, що йому холодно. Це типова поза для сну диких тварин, яка допомагає зберегти тепло та захистити життєво важливі органи.

Холодний на дотик

Це найшвидший спосіб дізнатися, чи замерз ваш пес. Доторкніться до вух собаки, особливо по краях. Якщо ви відчуваєте холод навпомацки, він, ймовірно, відчуває дискомфорт, оскільки ці частини тіла втрачають тепло першими, коли температура довкола падає. Інші області, які можуть бути холодними на дотик, включають лапи та кінчик хвоста.

Собака повільно рухається

Коли собакам стає холодно, вони можуть почуватися некомфортно і починають рухатися повільно. Якщо ви помітили, що ваш собака мляво рухається під час прогулянок або ігор, можливо, настав час влаштуватися зручніше в будинку. Якщо вони здаються млявими, дуже сонними чи незграбними, краще одразу їх зігріти, оскільки це ознаки переохолодження.

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Хоче обійматися

Коли холодно, ваш собака захоче залишатися поряд із вами. Вони спатимуть поряд з вами і намагатимуться звернутися в калачик, бо хочуть притиснутися до іншого теплого тіла.

Ниє або гавкає з приводу холоду

Іноді ваш собака дасть вам зрозуміти, що йому некомфортно на холоді. Якщо ви чуєте, як він скигле або гавкає, вимагаючи, щоб його впустили, це ознака того, що він мерзне.

Шукає теплі місця

Ще одним показником того, що собаці холодно, є те, що ми бачимо, як вона ховається в найтеплішому місці вдома. Ви помічаєте, що ваш собака завжди лежить перед вогнем, поряд із батареєю чи у вузькому кутку? Розташовуючись поряд із джерелами тепла або в теплих місцях, вони намагаються підвищити температуру свого тіла та почуватися комфортніше.

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Чи потрібен вашому собаці светр у холодну погоду?

Питання про те, що собакам потрібний одяг — не жарт. Багато власників собак бачили, як узимку їхні улюбленці тремтять від холоду. Деякі породи мають більш тонкий шар шерсті та генетично не пристосовані до суворих зимових умов. Тому для собаки цілком нормально носити одяг. Собаки меншого розміру, такі як той-тер'єри та чихуахуа, особливо потребують одягу, оскільки вони менш пристосовані до холодних температур. Інші сприйнятливі породи включають короткошерстих собак, таких як хорт, яким також потрібний захист від холоду.

Як визначити, що вашому собаці занадто жарко

Хоча важливо, щоб вашому собаці було тепло в холодну погоду, не менш важливо стежити за його комфортом у теплу погоду. Загальні ознаки того, що вашому собаці жарко, включають надмірну задишку, слинотечу, уповільнення або зупинку на прогулянці, а також активний пошук тінистих місць та джерел води.

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